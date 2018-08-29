Президентская библиотека рассекретила материалы уголовного дела о покушении на Ленина

Президентская библиотека рассекретила материалы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина в преддверии столетия со дня событий 30 августа 1918 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе учреждения.

Так, представлены оцифрованные подлинные документы уголовного дела, хранящегося в Государственном архиве РФ, на 105 листах. В них включены свидетельские показания, описание и фотографии следственных экспериментов, бюллетени о состоянии здоровья Владимира Ильича, директивы управляющего делами Совета народных комиссаров Владимира Бонч-Бруевича, отметили в библиотеке.

По данным учреждения, обнародованные материалы позволят на основе фактов разобраться в спорах о том, что произошло 30 августа 1918 года.

В документах представлены в том числе показания помощника военного комиссара 5-й Московской Советской пехотной дивизии Стефана Батулина, который находился от вождя на расстоянии 15‒20 шагов в момент покушения. Так, согласно представленным материалам, Батулин задержал совершившую покушение на убийство Ленина Фанни Каплан. "Я не растерялся и закричал: Держите убийцу тов. Ленина и с этими криками я выбежал на Серпуховку… Около дерева я увидел с портфелем и зонтиком в руках женщину, которая своим странным видом остановила моё внимание. Она имела вид человека, спасающегося от преследования, запуганного и затравленного. Я спросил эту женщину зачем она сюда попала. На эти слова она ответила: А зачем Вам это нужно? Тогда я обыскав её карманы и взяв её портфель и зонтик предложил ей идти за мной. В дороге я её спросил, чуя в ней лицо покушавшееся на тов. Ленина, Зачем вы стреляли в тов. Ленина?, на что она ответила. А зачем Вам эту нужно знать, что меня окончательно убедило в покушении этой женщины на тов. Ленина", - приводит библиотека текст показаний.

В материалах уголовного дела также содержится серия снимков под названием "Инсценировка" В. Э. Кингисеппа и Я. М. Юровского, который руководил расстрелом императора Николая II и его семьи.

"На одном из снимков запечатлён "момент, непосредственно предшествовавший покушению на убийство". Машина стоит боком, за рулём сидит шофёр Ленина Степан Гиль (в инсценировке он изображает самого себя). Рядом с машиной стоят "Ленин" и "М. Г. Попова", они о чём-то разговаривают. У передних колёс машины застыла "Каплан-Ройдман" (её в инсценировке изображал Виктор Кингисепп)", - отмечается в документах.

Также представлена серия снимков "Совершение покушения" и "Финал покушения".

Большую часть материалов о покушении на Ленина, рассекреченных Президентской библиотекой, составляют бюллетени о здоровье вождя и свидетельства врачей. Как отмечается, Ленина после покушения отвезли в Кремль, и ему "хватило сил самому подняться на третий этаж".

Есть в материалах и последний бюллетень о состоянии здоровья вождя от 18 сентября 1918 года. "Температура нормальная. Пульс хороший. От кровоизлияния в левую плевру остались небольшие следы. Со стороны перелома осложнений нет. Повязка переносится хорошо. Положение пуль под кожей и полное отсутствие воспалительных реакций позволяют отложить удаление их до снятия повязки. Владимиру Ильичу разрешено заниматься делами", - говорится в документе.

Там же есть и приписка самого Ленина: "На основании этого бюллетеня и моего хорошего самочувствия покорнейшая моя лично просьба не беспокоить врачей звонками и вопросами. В. Ульянов /Ленин/".