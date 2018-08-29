"Яндекс" назвал необоснованными требования Роскомнадзора

"Яндекс" считает необоснованными определения Мосгорсуда по прекращению доступа к пиратскому контенту в поисковой выдаче.

Компания обжалует решение суда, передает РИА Новости.

На прошлой неделе "Газпром-медиа" и "Национальная медиагруппа" (РЕН ТВ, "Пятый канал"), а также "Первый канал" убрали с главной страницы "Яндекса" свои онлайн-трансляции, потребовав от поисковика удалить пиратские версии записей из поисковой выдачи.

В самом Яндексе заявляют, что ни в одном официальном письме от телеканалов не шла речь о пиратстве.

24 августа Мосгорсуд обязал "Яндекс" убрать из списка выдачи в своем поисковике ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих "Газпром-медиа".

После этого Роскомнадзор направил в компанию уведомление о необходимости закрыть доступ к пиратскому контенту через сервис "Яндекс.Видео".

В "Яндексе" напомнили, что в соответствии с федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" пиратский контент блокируется на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого сайта. Однако требования блокировки не распространяются на поисковики.

В компании считают требования Роскомназдора необоснованными.

В ведомстве, напомним, пригрозили "Яндексу" блокировкой, если к вечеру 30 августа он не удалит ссылки.