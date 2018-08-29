"Яндекс" назвал необоснованными требования Роскомнадзора

в этот день
29.08.18
12:39
В Екб.14:39
Автобус с российскими туристами рухнул в водный канал в Турции
"А потом выступает Путин в качестве доброго следователя"
Минэкономики в своей "стратегии" потеряло несколько регионов
Главное
Путин объявил о повышении пенсионного возраста по формуле "65/60"

Тема дня
Грозит ли "Яндексу" блокировка? Коммерческие споры вокруг распространения пиратского контента через "Яндекс.Видео" грозят блокировкой поисковика. Движение российских властей можно сегодня охарактеризовать как стремление заполучить "мягкий вариант китайского интернета", где будет более или менее все зарегулировано.
29.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Михаил Делягин: Между дебилами и специалистами лучше выбирать специалистов Очередные заявления из Правительства и околоправительственных кругов снова показали, насколько загадочен и непредсказуем окружающий мир. Глава Минфина Антон Силуанов рассказал о том, что курс рубля предсказать невозможно. Но главный экономист ВЭБа Андрей Клепач (бывший замглавы МЭР) взял да предсказал, но запутал еще больше.
28.08.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Россиянам предложат порадоваться повышению пенсионного возраста "63/60"
Еще один священник обругал пенсионную "реформу": "Власть держит население за дураков"
"Загорелся деревянный рубль?" В здании Центробанка произошел пожар
США сбросили новейшую ядерную бомбу
Навального на "скорой" увезли из полиции в больницу с... растяжением мизинца
В Питере только что отремонтированный мост устроил массовое ДТП с пострадавшими
СМИ: София Ротару в реанимации
На слушаниях по пенсионной "реформе" депутаты Госдумы листали картинки в своих гаджетах
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 801



Новости
29.08.2018 11:10 Мск (13:10 Екб)
общество | В России
"Яндекс" назвал необоснованными требования Роскомнадзора
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2018) | Фото: Накануне.RU

"Яндекс" считает необоснованными определения Мосгорсуда по прекращению доступа к пиратскому контенту в поисковой выдаче.
Читайте также:

Компания обжалует решение суда, передает РИА Новости.

На прошлой неделе "Газпром-медиа" и "Национальная медиагруппа" (РЕН ТВ, "Пятый канал"), а также "Первый канал" убрали с главной страницы "Яндекса" свои онлайн-трансляции, потребовав от поисковика удалить пиратские версии записей из поисковой выдачи.

В самом Яндексе заявляют, что ни в одном официальном письме от телеканалов не шла речь о пиратстве.

24 августа Мосгорсуд обязал "Яндекс" убрать из списка выдачи в своем поисковике ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих "Газпром-медиа".

После этого Роскомнадзор направил в компанию уведомление о необходимости закрыть доступ к пиратскому контенту через сервис "Яндекс.Видео".

В "Яндексе" напомнили, что в соответствии с федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" пиратский контент блокируется на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого сайта. Однако требования блокировки не распространяются на поисковики.

В компании считают требования Роскомназдора необоснованными.

В ведомстве, напомним, пригрозили "Яндексу" блокировкой, если к вечеру 30 августа он не удалит ссылки.

Другие новости по темам: яндекс, роскомнадзор, суд
29.08.2018 11:10 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:10 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.08.2018 11:18 Мск
Роскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекса"

Ранее 28.08.2018 01:02 Мск
Роскомнадзор потребовал от "Яндекса" закрыть доступ к пиратскому контенту

Ранее 21.08.2018 11:42 Мск
Крупные телеканалы убрали свои трансляции с главной Яндекса








Добавить комментарий:

"Яндекс" назвал необоснованными требования Роскомнадзора
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+