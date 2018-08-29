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В Пермском крае начинают работу ярмарки: регион предоставляет местным торговцам бесплатные площадки
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молоко, ярмарка (2018) | Фото: Правительство Пермского края

В этом году число общее число сельскохозяйственных ярмарок увеличится: всего в регионе пройдет 1200 ярмарок. Такие данные были озвучены на сегодняшнем заседании правительства Пермского края, которое прошло под председательством губернатора Максима Решетникова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатор заявил, что регулярно получает просьбы от сельхозтоваропроизводителей о создании площадок для цивилизованной торговли.

"У нас сейчас в самом разгаре сбор урожая. Зачастую для местных фермеров становится проблемой – где его реализовать. А для жителей крупных населенных пунктов – где купить свежую продукцию местных производителей. Как результат – получаем стихийную торговлю на улицах", – отметил губернатор.

С докладом перед участниками заседания выступил краевой министр сельского хозяйства и продовольствия Александр Козюков. Он сообщил, что на территории Прикамья продавать фермерскую продукцию можно на постоянно действующих розничных рынках или во время сезонных и событийных ярмарок, которые проходят в строго определенный день. План проведения муниципальных ярмарок опубликован на сайте краевого минсельхоза.

По словам Александра Козюкова для производителей, желающих поучаствовать в ярмарке, нет никаких ограничений. Для того, чтобы присоединиться к мероприятию им необходимо отправить заявку на электронный адрес министерства и при выходе на площадку ярмарки иметь ветеринарно-сопроводительные документы. На сегодняшний день постоянными участниками ярмарок являются 110 сельских хозяйств.

Министр также сообщил, что на каждой из площадок ярмарки будет представлено не менее 15 местных производителей. Участниками ярмарки могут стать и жители других регионов, но при условии, что они будут продавать те продукты, которых не производят в Пермском крае.

молоко, ярмарка(2018)|Фото: Правительство Пермского края

Отметим, что в этом году ярмарки пройдут в новом формате. По поручению главы региона, с 1 сентября ярмарки на определенных местах будут работать по выходным дням - в субботу и воскресенье с 10.00 до 17.00. С участников не будет взиматься арендная плата. В октябре по итогам сентябрьского мониторинга, план-график на октябрь будет доработан и размещен на сайте министерства.

Мониторинг будут вести сотрудники министерства в постоянном режиме, чтобы оперативно реагировать на количество товара, его качество и ассортимент.

Как сообщил первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев, на сентябрь в краевой столице определено семь постоянных площадок. В конце сентября в Перми будет организовано еще 13 площадок также с бесплатным участием для сельхозтоваропроизводителей, их перечень будет опубликован позже на сайте города.

"Отмечу, что мы рассматриваем сельхозярмарки еще и как возможность обкатать площадки и интенсивность их работы. Этот опыт будет учтен для формирования графика ярмарок в ноябре и декабре", - заявил Виктор Агеев. Он также сообщил, что городскому бизнес-инкубатору планируется передать функции оператора по организации ярмарок.

Отметим, с 2015 по 2017 год количество проводимых ярмарок значительно увеличилось. Так, в 2017 году на территории Пермского края прошло 1090 ярмарочных мероприятий различного формата, 133 из них – в городе Перми.

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29.08.2018 11:05 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
13:05 Екб

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В Пермском крае начинают работу ярмарки: регион предоставляет местным торговцам бесплатные площадки
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