СКР опубликовал фото и видео подозреваемых в нападении на главреда "Областной газеты" в Екатеринбурге

Следственный комитет России опубликовал фотографии и видео с предполагаемыми злоумышленниками, напавшими на главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина в Екатеринбурге. Очевидцев просят обращаться к следователям, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 12 апреля Полянин был жестоко избит арматурой возле своего дома. Сам журналист считает, что нападение связано со статьей о "коммунальных войнах", которая вышла в его издании. Расследование дела по статье 213 УК РФ (хулиганство) находится на контроле Генпрокуратуры.

Фотографии подозреваемых сегодня опубликовал официальный Твиттер СКР. Там же размещено оперативное видео. Судя по всему, злоумышленников было трое.

"Всех, кто опознал причастных к избиению главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина в Екатеринбурге в апреле 2018 года, просят звонить: 8-982-654-03-63", - говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, ранее экспертиза показала, что Полянину нанесены побои, которые по степени тяжести не расцениваются как причинившие вред здоровью.