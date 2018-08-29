Челябинский облсуд рассмотрит кассационную жалобу на арест бывшего замминистра Бахаева

В Челябинский областной суд поступила кассация на арест бывшего первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева, обвиняемого в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Кассационную жалобу подал адвокат экс-министра. Заседание назначено на 31 августа.

Напомним, 2 августа Челябинский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу защитника Антона Бахаева и оставил замминистра под арестом. В суде стало известно, что Бахаев дает, в том числе, признательные показания и сотрудничает со следствием. На следующий день губернатор Борис Дубровский уволил Бахаева в связи с утратой доверия.

Бахаев и руководитель агентства международного сотрудничества региона Ольга Алейникова были задержаны 19 июля сотрудниками УФСБ. В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Речь идет о расходовании бюджетных средств на российско-казахстанский форум. Сумма ущерба может превысить 3,8 млн руб.

После задержания Бахаева и Алейниковой губернатор назначил новых ответственных за подготовку к саммитам ШОС и БРИКС.