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Челябинский облсуд рассмотрит кассационную жалобу на арест бывшего замминистра Бахаева
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Антон Бахаев, первый заместитель министра экономического развития Челябинской области, (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинский областной суд поступила кассация на арест бывшего первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева, обвиняемого в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.
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Напомним, 2 августа Челябинский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу защитника Антона Бахаева и оставил замминистра под арестом. В суде стало известно, что Бахаев дает, в том числе, признательные показания и сотрудничает со следствием. На следующий день губернатор Борис Дубровский уволил Бахаева в связи с утратой доверия.

Бахаев и руководитель агентства международного сотрудничества региона Ольга Алейникова были задержаны 19 июля сотрудниками УФСБ. В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Речь идет о расходовании бюджетных средств на российско-казахстанский форум. Сумма ущерба может превысить 3,8 млн руб.

После задержания Бахаева и Алейниковой губернатор назначил новых ответственных за подготовку к саммитам ШОС и БРИКС.

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29.08.2018 10:41 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
12:41 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.08.2018 11:30 Мск
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Ранее 02.08.2018 08:09 Мск
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Челябинский облсуд рассмотрит кассационную жалобу на арест бывшего замминистра Бахаева
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