До 13 увеличилось число россиян, пострадавших в ДТП в Анталье

В результате ДТП в Турции пострадали 13 россиян, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ростуризма.

По предварительным данным, тяжелых травм у них нет. У троих незначительные ушибы и царапины.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших.

Авария произошла в среду в провинции Анталья: автобус перевозил 25 россиян из Белека в аэропорт, когда в него въехал грузовой автомобиль.

В результате автобус рухнул в водный канал. Известно, что ранения также получили водители двух транспортных средств.

Все пострадавшие туристы доставлены в медицинские учреждения Антальи. Предполагается, что уже сегодня они будут выписаны из больниц и вылетят в Россию.