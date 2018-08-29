Начальники Генштабов стран ШОС собрались под Чебаркулем на финал "Мирной миссии-2018"

Начальники Генеральных штабов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прибыли сегодня на Чебаркульский полигон под Челябинском, где проходит заключительный день учений "Мирная миссия-2018". По информации РИА "Новости", в Чебаркуле присутствуют представители Индии, Казахстана, России, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, в качестве наблюдателей – представители Республики Беларусь.

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По информации пресс-службы Минобороны России, 28 августа военнослужащие отработали на Чебаркульском полигоне информационно-психологическую атаку на условных боевиков.

"Расчёт звуковещательной станции ЗС-88" довел до руководителей "бандформирования" данные о бесполезности дальнейшего сопротивления и условия прекращения огня. Экипаж вертолета Ми-8 МТВ-5 выполнил "залистывание" – сброс информационных листовок – захваченного боевиками населенного пункта. Также требования о сдаче были разосланы на мобильные телефоны террористов при помощи беспилотного летательного аппарата "Леер-3", – говорится в отчете Минобороны об учениях 28 августа.

Сегодня на полигоне пройдет так называемая "активная фаза", всего в "Мирной миссии-2018" принимают участие более 3 тыс. военнослужащих, задействовано до 500 единиц техники.