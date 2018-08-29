В Перми взорвался локомотив, погиб один человек

В Перми при взрыве топливного бака локомотива погиб газосварщик ремонтной организации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.
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Трагедия произошла 28 августа в производственном помещении одного из пермских предприятий. По версии следствия, 47-летний газосварщик ремонтировал железнодорожный локомотив. По неустановленной причине взорвался топливный бак локомотива. Рабочий погиб на месте.
Возбуждено уголовное дело. Следователи вместе с представителями гострудинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.