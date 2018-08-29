В Перми взорвался локомотив, погиб один человек

29.08.2018 10:30 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин

12:30 Екб





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В Перми взорвался локомотив, погиб один человек