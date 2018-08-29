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Уральская чиновница, отправившая женщину под суд за привлечение внимания к проблемам ЖКХ, ушла в отпуск на время разбирательства
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(2018) | Фото: grgo.ru

Глава администрации села Покровское Горноуральского городского округа, жительницу которого Ирину Куценок судят за попытку привлечь внимание к проблемам ЖКХ, перед вынесением приговора ушла в отпуск. Женщина считает, что таким образом Марина Сельская пытается уйти от комментариев.

Напомним, жительница села обратилась на один из областных телеканалов, так как долгое время в Покровском не было горячей воды. 31 июля Куценок развесила объявления, что приедут журналисты - чтобы жители были в курсе. После этого глава Покровской территориальной администрации Марина Сельская написала на женщину заявление в прокуратуру, что та якобы проводила несанкционированное собрание. Суд назначен на завтра, 30 августа.

Как рассказала Накануне.RU Ирина Куценок, на время разбирательства Сельская предпочла уйти в отпуск.

"Они все ушли в отпуск - и замглавы по ЖКХ Борисов, и первый замглавы Горноуральского городского округа Гудач. Сельская должна выйти 3 сентября, то есть уже после суда. Но если она пришла только в этом году - какой у нее может быть отпуск?" - задается вопросом жительница Покровского.

(2018)|Фото: grgo.ru

Марина Сельская

По ее словам, когда телевизионщики приезжали в первый раз, Александр Гудач также сообщил, что находится на больничном.

"Они стараются таким образом уходить от комментариев. А что касается завтрашнего суда, то буду надеяться на своего адвоката", - добавила Ирина Куценок.

Накануне.RU попыталось дозвониться в администрацию села, но на звонки никто не отвечал.

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29.08.2018 11:14 Мск | Артем Малянов
13:14 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.08.2018 15:42 Мск
Жительницу уральского села судят за попытку привлечь внимание к проблемам ЖКХ








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Уральская чиновница, отправившая женщину под суд за привлечение внимания к проблемам ЖКХ, ушла в отпуск на время разбирательства
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