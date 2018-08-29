Интерпол ищет сургутянина, причастного к попытке теракта в мечети в Пыть-Яха

Интерпол ищет 36-летнего уроженца Сургута Илью Плотникова. Ему вменяют несколько преступлений, в частности, попытку теракта, передает корреспондент Накануне.RU.

На сайте Интерпола говорится, что Плотников пытался незаконно изготовить взрывное устройство, позже хранил и перевозил его, и пытался устроить теракт.

Напомним, с октября 2013 по апрель 2014 гг. Ризван Агаширинов, Абдула Магомедов, Абдула Магомедалиев, Валех Амиралиев, Шамиль Кадашов, Илья Плотников и их друзья в составе банды готовились совершить теракт в мечети Пыть-Яха. Помимо этого, 25 апреля 2014 года банда совершила теракт, используя самодельное взрывное устройство с поражающими частями.

Илья Плотников

В феврале-мае 2015 г. Магомедалиев, работая в составе ОПГ, купил в Дагестане пять единиц оружия и боеприпасы. Все это он привез в столицу Самотлора и хранил в этом городе. Он же в мае 2014 года во время проверки у него документов четыре раза выстрелил в полицейского. Он, скрываясь от силовиков, ворвался в квартиру и, угрожая жившим там людям оружием, взял их, в том числе маленького ребенка, в заложники.

Задержаны же они были ходе совместной работы СКР, ФСБ России и ее регионального управления в Тюменской области, а также центра по противодействию экстремизму полиции Югры. В ходе следствия выяснилось, что подготовку к теракту координировал человек, скрывающийся от правосудия в Турции. При этом вся компания – приспешники запрещенного в России "Исламского государства". Агаширинов получил 16 лет колонии строгого режима, Магомедалиев – 20 лет "строгача". Каждому из них после освобождения грозит еще и ограничение в свободе. Позже Агаширинов сумел "скостить" себе полгода.