Туристов из России и США наказали за купание в фонтане Треви в Риме

Итальянские полицейские оштрафовали туристов из России и США за то, что они купались в одном из самых известных фонтанов Рима - Треви. Об этом сообщает Wanted in Rome.

Уточняется, что двое американцев и россиянин запрыгнули в фонтан не вместе. Это произошло 26 и 25 августа соответственно.

Каждому из них был выписан штраф в размере €450 (около 36 тысяч рублей).

Кроме того, 13 августа два канадских туриста, мужчина и женщина в возрасте 30 лет, были оштрафованы на ту же сумму за прыжки в фонтан Треви на рассвете.

В 2011 году полиция Рима задержала вандала, повредившего фонтан Мавра на Пьяцца Навона. Вредителем оказался 52-летний римлянин, его нашли по оригинальным ботинкам.

После фонтана Мавра мужчина атаковал другую достопримечательность Рима - фонтан Треви. Он не получил практически никаких повреждений.