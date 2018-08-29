Власти Сургута сносят ржавые незаконно установленные гаражи, чтобы построить школу

Администрация Сургута приступила к решительным действиям по утилизации металлических гаражей кооператива "Нефтяник-1" в микрорайоне 5А. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, людей годами уговаривали убрать незаконно размещенные боксы, но время диалогов прошло.

На сегодняшний день площадку расчистили от 339 гаражей. По информации сургутского кадастрового центра "Природа", 284 гаража отправлены на металлолом, еще 55 забрали владельцы. Остальные 42 железные коробки с площадки ликвидируют до конца сентября.

"Для утилизации остались 42 гаражных бокса, по которым есть постановление суда. Часть из них вскрыта, но не очищена от мусора", – сообщили специалисты центра "Природа". Именно это предприятие занимается сносом конструкций.

За время работ с территории было вывезено более 1200 кубов мусора, а в металлолом отправили почти 300 тонн железа. Ценное имущество, которое было обнаружено в гаражах, отправили на хранение на полигон ТБО. У собственников есть три месяца на то, чтобы забрать свои вещи. В противном случае, они будут уничтожены.

Чтобы получить назад свои вещи бывшим владельцам гаражей необходимо обратиться в приемную СКЦ "Природа" по телефону: (3462) 250-150.

На расчищенном участке администрация Сургута планирует к 2022 г. построить школу.

В течение последних 13 лет власти города вели активный диалог и убеждали людей освободить территорию, на которой гаражи были размещены на птичьих правах. Владельцы боксов разыскивались, их предупреждали о необходимости перенести конструкции, предлагали другой участок на территории города. Однако участники кооператива отказывались освобождать территорию.

Наконец, в марте этого года 450 гаражей были признаны судом бесхозными, и появилась возможность их снести. Владельцы ржавого хлама до последнего не верили, что администрация города приступит к решительным действиям. Однако школа в микрорайоне нужна, и после многочисленных уговоров, власти просто начали снос конструкций.

По словам главы города Вадима Шувалова, аналогичная судьба ждет еще один гаражный кооператив в 24-м микрорайоне. Отметим, что участники этого кооператива также отказываются освобождать незаконно занятую территорию.