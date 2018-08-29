В Тюмени на объездной столкнулись девять машин

29.08.2018 10:01 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин

12:01 Екб





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В Тюмени на объездной столкнулись девять машин