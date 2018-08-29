"Новатэк" реализует проект мини-СПГ в Челябинске и может обеспечить южноуральских промышленников заказами для "Арктик СПГ- 2"

В России планируют сделать самую низкую в мире себестоимость сжижения и создать собственное производство оборудования для СПГ. В реализации проектов "Новатэка" примут участие более 800 предприятий Российской Федерации, в том числе и челябинские заводы, такие как ЧТПЗ, ЧЗМК и "Конар", которые уже имеют опыт сотрудничества с газовой компанией. Накануне губернатор Борис Дубровский и председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон оценили производственные возможности челябинских предприятий и провели пленарное заседание "Вовлечение российской промышленности в СПГ-проекты". По итогам визита Михельсон анонсировал, что компания планирует реализовать в Челябинской области проект мини-СПГ, передает корреспондент Накануне.RU.

Предприятия, которые посетил Леонид Михельсон, уже сотрудничают с "Новатэком". ЧТПЗ поставлял трубы большого диаметра и соединительные детали для "Ямала СПГ", для этого проекта завод первым в России освоил выпуск нестандартного размере одношовных электросварных труб. "Конар" еще в прошлом году заключил с газовой компанией соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого ведется сотрудничество по локализации на территории России оборудования для использования в технологических линиях комплексов СПГ.

Как рассказал гендиректор ЧЗМК Александр Обухов, в проектах "Новатэка" завод металлоконструкций участвует с 2010 года.

"Мы сделали определенную работу, провели инвестиционную программу и технологические изменения. Мы готовы к производству больших объемов по заданию "Новатэк" и участвуем в текущих проектах – Амурский газоперерабатывающий завод: строим технологическую часть, которая отвечает за обеспечение производственных процессов (эстакады, здания, сооружения). Мы показали наши технические возможности и то, что мы можем предложить компании на всех этапах производства, рассказали, как мы видим это сотрудничество. Я надеюсь, что наши вопросы и пожелания были услышаны", - отметил он.

На площадке индустриального парка "Станкомаш" прошел форум "Вовлечение российской промышленности в СПГ-проекты "Новатэк". Открывая пленарное заседание, Михельсон подчеркнул, что мировой рынок газа растет быстрей других рынков, а основной рост приходится на сектор СПГ. Он напомнил, что в декабре прошлого года президент России Владимир Путин поставил задачу вхождения России в число мировых лидеров по производству сжиженного природного газа.

"Главное нам надо обеспечить конкурентоспособную себестоимость российского СПГ на мировых рынках. Сейчас наша задача сделать самую низкую в мире себестоимость сжижения. Для этого мы хотим максимально использовать российское оборудование. По добыче мы сверхконкурентно способны, но так как наши проекты находятся в арктической зоне, мы все время будем проигрывать в транспортировке. Мы принимаем инвестиционное решение по строительству перегрузочных терминалов на Камчатке и в Мурманской области, для того чтобы снизить стоимость транспортировки, но все-равно мы будем проигрывать. Мы надеемся на нашу общую кооперацию, чтобы добиться конкурентоспособной цены на сжижение", - отметил он.

После запуска проекта двух линий "Ямал СПГ" производство сжиженного природного газа в России выросло в два раза. При реализации проекта заказы получили 650 российских предприятий на сумму более 650 млрд рублей. С запуском всех линий компания выйдет на производство более 17 млн тонн СПГ. В настоящий момент "Новатэк" приступил к реализации проекта "Арктик СПГ-2", запуск трех линий планируется осуществить с 2023 по 2025 гг. К 2030 году компания готова производить 57 млн тонн СПГ, но с учетом увеличения инвестиций в геологоразведку, "Новатэк" рассчитывает пересмотреть эту цифру в сторону увеличения – до 70 млн тонн.

"Мы планируем обеспечить максимальное импортозамещение оборудования на наших проектах. Перед нами стоит масштабная задача создать новую отрасль промышленности – производство оборудования для СПГ. По нашим оценкам к СПГ-проектам будет привлечено более 800 предприятий по всей России. Реализация проекта позволит привлечь значительные инвестиции в российскую экономику, создать порядка 80 тыс. рабочих мест и обеспечить рост ВВП за период в 10 лет порядка 1,5%", - резюмировал он.

Для строительства трех линий проекта "Арктик СПГ-2" "Новатэку" потребуется свыше 700 тыс. тонн металлоконструкций в период с 2019 по 2023 год, в том числе 130 тыс. тонн труб и деталей трубопровода, порядка 400 тыс. тонн металлоконструкций и порядка 200 тыс. тонн общестроительной продукции.

Однако в ходе подготовительной работы был выявлен ряд проблемных зон. В частности, речь идет об обеспечении СПГ-проектов продукцией из нержавеющей стали и ее высокая стоимость, которая значительно превышает стоимость зарубежных производителей даже с учетом логистики и таможенных пошлин. В настоящий момент нержавеющие трубы практически 100% закупаются за рубежом. Также в России не освоено производство элементов мембранной системы резервуаров СПГ. Ряд российских предприятий уже ведут работы по освоению этой продукции.

До конца 2019 года "Новатэк" планирует выбрать практически всех поставщиков для СПГ-проектов.

В настоящий момент разрабатывается "дорожная карта" локализации производства под СПГ-проекты. Как рассказали в "Новатэке" изначально предполагалось, что на программу локализации оборудования и материалов будет выделено в рамках "дорожной карты" более 10 млрд рублей, но сейчас "Минфин пытается эту цифру сокращать".

"Сейчас в России фактически создается новая отрасль промышленности, она экспортоориентированная и позволит в долгосрочном периоде увеличить наш экспорт. Кроме того, мы видим, что растет и рынок СПГ, все оборудование, которое мы начнем производить для наших проектов, в перспективе может и экспортироваться. В связи с этим мы считаем, что все предприятия, которые участвуют в проекте по локализации производства материалов и оборудования СПГ должны быть поддержаны. Давайте вместе работать с правительством для формирования специального пакета мер поддержки для СПГ. Наши предложения – это прежде всего продление инвестиционного налогового вычета после 2027 года и снижение налога на имущество. Мы готовы собирать ваши предложения и вместе идти в правительство, чтобы делать продукцию более конкурентоспособной на мировом рынке", - озвучили свое предложение представители "Новатэка".

Сразу несколько крупных производств Челябинской области могут претендовать на участие в проектах-СПГ "Новатэка", и получить крупные заказы на долгосрочную перспективу.

"Для нас "Новатэк" - один из стратегических и социальных партнеров в Челябинской области и поставщик газа для всех крупных предприятий, социальной сферы. Сегодня мы видим возможность максимально загрузить наши предприятия, выработать те компетенции, которые нужны для создания серьезного прорыва в формировании технологии сжиженного природного газа в России. Вы сегодня смотрите крупные компании, которые могут быть системными поставщиками для построения этой технологии. У нас есть масса компаний, которые являются носителями различных технологий, мы бы хотели, чтобы вы на них обратили внимание", - отметил губернатор Борис Дубровский.

По итогам пленарного заседания было подписано соглашение между "Конар" и компанией Ventil (Нидерланды) о создании центра криогенных испытаний в научно-техническом центре АО "КОНАР". Соглашение предполагает поставку оборудования для создания испытательного центра для тестирования криогенного оборудования, использующегося в технологических схемах производственного процесса сжижения природного газа.

Знаковым для Челябинска стало решение о проекте мини-СПГ в регионе, реализация которого позволит снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе.

"Мы сегодня будем обсуждать вопросы создания системы мини-СПГ, системы заправок Челябинске. Мы будем закупать коммунальную технику и общественный транспорт, который будет работать на СПГ. Для нас крайне важно решить этот вопрос: значительно снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в Челябинске. Такая задача поставлена Президентом РФ Владимиром Путиным в майском указе", - подчеркнул Борис Дубровский, открывая заседание.

"Новатэк" планирует за полгода построить небольшой завод на 40 тыс. тонн СПГ.

"Также сегодня идут переговоры с регионом о том, где открывать заправки, как стимулировать перевод даже частного транспорта на СПГ. Мы будем в области этим заниматься. Есть договоренности о переводе большегрузного и общественного транспорта на газ в крупных городах Челябинской области", – резюмировал Леонид Михельсон.

В реализации этого проекта смогут участвовать южноуральские компании: в подготовке проекта, в стройках, в поставках оборудования, как для самого завода, так и для заправочных станций.