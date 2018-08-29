Комиссия по отбору кандидатов в мэры Екатеринбурга отложила заседание на сентябрь: дополнительно изучают документы

В Екатеринбурге конкурсная комиссия по выборам главы города перенесла заседание, где должны были объявить итоги собеседования и короткий список кандидатов, на 5 сентября, об это Накануне.RU сообщил глава городского избиркома Илья Захаров.

"Перенесли на 5 сентября. Необходимо дополнительно ознакомиться с документами кандидатов", - добавил он.

Напомним, что комиссия работает во главе с председателем избирательной комиссии Свердловской области Валерием Чайниковым. Также в конкурсную группу входят: заместитель главы региона Азат Салихов, советник губернатора Анатолий Гайда и глава Общественной палаты города Владимир Разбойников.

Напомним, в Екатеринбурге 25 мая отменили прямые выборы мэра города. Теперь главу Екатеринбурга будут выбирать не горожане, а специальная комиссия, состоящая из шести представителей муниципалитета и областных властей. Всего претендентов - 22 человека. Собеседования с ними прошли в три дня.