В Екатеринбурге стартует досрочное голосование на выборах в гордуму

Сегодня, 29 августа, в Екатеринбурге стартовало досрочное голосование на выборы в гордуму. Жители города, которые по какой-то причине не смогут прийти на выборы в единый день голосования – 9 сентября, смогут досрочно отдать свой голос в помещении своей участковой избирательной комиссии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе избиркома.

Период досрочного голосования продлится до 8 сентября включительно. Председатель избиркома Екатеринбурга Илья Захаров рекомендует горожанам подготовить все необходимые документы, подтверждающие наличие уважительной причины для досрочного голосования. К примеру, это могут быть билеты на поезд или самолет, турпутевка, распоряжение работодателя либо другие документы.

Кроме того, 30 августа начинается период, в течение которого горожане могут заявить в участковые комиссии о намерении проголосовать на дому. Это касается избирателей, которые не смогут самостоятельно посетить помещение комиссии в день голосования по состоянию здоровья и инвалидности. Такое заявление нужно подать до 14.00 9 сентября. В день голосования члены участковой комиссии с переносным ящиком будут выезжать на дом к избирателям.

Председатель комиссии напомнил, что в Екатеринбурге также функционирует горячая линия по вопросам, связанным с сентябрьскими выборами. Специалисты контактного центра готовы ответить на интересующие избирателей вопросы в ежедневном режиме.