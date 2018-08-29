СМИ: Россия поставляет по контракту в Ирак БМП-3

Россия поставляет по контракту в Ирак боевые машины пехоты БМП-3, которые выпускают на "Курганмашзаводе". Об этом сообщил источник "Интерфакса".

В марте появлялись сведения о том, что Ирак собирается закупить у Москвы зенитные ракетные комплексы С-400.

В Министерстве обороны США заявляли, что не видят никаких подтверждений этому.