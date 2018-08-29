В Магнитогорске работников психоневрологического интерната наказали за морковь с плесенью для пациентов

Работников Магнитогорского психоневрологического интерната привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в учреждении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Товар для приготовления еды не соответствовал технологии приготовления: подавались блюда из несовместимых пищевых продуктов и с недовесами. Проверяющие обнаружили в овощном цехе для чистки приготовленную морковь с наличием плесени и признаков гнили, у сливочного масла не было маркировки, были и другие нарушения.

Прокурор потребовал от директора интерната устранить нарушения и привлечь к ответственности виновных лиц. В результате пятеро работников привлечены к дисциплинарной ответственности.