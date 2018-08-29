На Среднем Урале открылась современная студия анимации: подобных в России всего три

В Инновационном культурном центре в Первоуральске при поддержке главы региона Евгения Куйвашева открылась студия, оборудованная самой современной техникой для создания анимационных фильмов. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

В студии установлены просветные столы для создания рисованных лент, мощные компьютеры. Также оборудованы сканерная и студия звукозаписи, приспособленная для записи голоса и синхронных шумов: шороха дождя, звука шагов или бьющейся посуды, студия motion capture, облегчающая работу 3D-аниматоров и видеомонтажный комплекс. Вторая очередь предполагает строительство помещений для создания кукольной, пластилиновой и песочной анимации.

Художественным руководителем назначен заслуженный художник РФ Сергей Айнутдинов (на фото). Он выразил надежду, что здесь будут работать уральские аниматоры, которые теперь получат возможность делать профессиональное кино для детей и взрослых на территории Среднего Урала, а не за его пределами.

Специалисты-аниматоры отмечают, что студий с подобным оборудованием в стране всего три: две в Москве, и одна - в Первоуральске.