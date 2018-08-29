В Челябинске около ТРК "Радуга" провалился асфальт

В Челябинске на проезжей части улицы Российская около ТРК "Радуга" провалился асфальт. Огромную яму огородили пластиковыми конструкциями и сигнальной лентой.

Фотографии ямы опубликовали очевидцы в социальных сетях. Известно, что асфальт разрушился из-за повреждения коллектора и подмыва грунта.

Дорожная яма на проезжей части стала поводом для шуток. "Этот вход в потайной мир, ничего вы не понимаете. Кто спер землю под асфальтом? Асфальт??? Толщина с коробок, наверное, спичечный. Вход в метро", - пишут челябинцы в соцсетях.