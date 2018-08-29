В Омске четверо рабочих упали с 30-метровой высоты, двое из них скончались

В Омске четверо рабочих упали с 30-метровой высоты, двое из них погибли.

Еще один человек тяжело травмирован, он в больнице, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел вечером 28 августа в Кировском административном округе Омска. В ходе строительных работ по укреплению емкости для хранения зерна на элеваторе оборвался трос.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

19 августа на бывшем бумажном заводе в городе Поронайске Сахалинской области обрушились стены, обломками завалило находящихся внутри здания рабочих.

Как сообщало Накануне.RU, один человек погиб, пять получили травмы. По факту обрушения возбуждено уголовное дело.