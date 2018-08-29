Автобус с российскими туристами рухнул в водный канал в Турции: есть пострадавшие

11 туристов из России пострадали в ДТП в провинции Анталья, что на юге Турции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, авария произошла в среду: автобус перевозил 25 россиян из Белека в аэропорт, когда в него въехал грузовой автомобиль.

В результате автобус рухнул в водный канал. Известно, что также ранения получили водители двух транспортных средств.

Представитель Генконсульства России в Анталье подтвердил факт аварии.

"Все живы. Всем была оказана медицинская помощь", - уточнил он.

Все обстоятельства ДТП сейчас выясняются.