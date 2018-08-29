Мальчик из Салехарда, которого весной искусали собаки, получит от мэрии 300 тысяч

Мальчик из Салехарда, искусанный в апреле бездомными собаками, получит компенсацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Удовлетворен иск прокурора. Мэрия Салехарда должна заплатить ребенку 300 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Напомним, 2 апреля девятилетний мальчик гулял на детской площадке во дворе дома по улице Щорса, когда на него напали бездомные псы. Результат – многочисленные рваные раны и ссадины. В рамках изучения обстоятельств случившегося следователи возбудили уголовное дело, в рамках которого наведались в мэрию столицы Ямала. Собаки нападали на детей и позже, в ряде случаев пострадавшие также получали компенсации.