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Мальчик из Салехарда, которого весной искусали собаки, получит от мэрии 300 тысяч
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злая собака (2015) | Фото: rusrep.ru

Мальчик из Салехарда, искусанный в апреле бездомными собаками, получит компенсацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.
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Удовлетворен иск прокурора. Мэрия Салехарда должна заплатить ребенку 300 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Напомним, 2 апреля девятилетний мальчик гулял на детской площадке во дворе дома по улице Щорса, когда на него напали бездомные псы. Результат – многочисленные рваные раны и ссадины. В рамках изучения обстоятельств случившегося следователи возбудили уголовное дело, в рамках которого наведались в мэрию столицы Ямала. Собаки нападали на детей и позже, в ряде случаев пострадавшие также получали компенсации.

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29.08.2018 09:01 Мск | Салехард | Михаил Лукашкин
11:01 Екб

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