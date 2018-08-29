Сбербанк пытается взыскать с принадлежащей Магомедовым ЯТЭК 4,4 млрд рублей

Сбербанк обратился в Арбитражный суд Москвы с исками о взыскании 4,4 млрд рублей с ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК), которая входит в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова.

По данным ТАСС, иски связаны с неисполнением платежных обязательств ЯТЭК.

Зиявутдин и Магомед Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества и крупных хищениях бюджетных средств.

Фигуранты дела были задержаны в конце марта. Защита предлагала залог 2,5 млрд рублей, соразмерный сумме ущерба. Но оба бизнесмена были арестованы на два месяца до 30 мая. Ранее братьям Магомедовым было предъявлено обвинение по всем инкриминируемым им статьям, Магомед также обвиняется в незаконном обороте оружия.

Ранее судом были арестованы активы и банковские счета 24-х компаний в рамках расследования данного дела.