От пяти тысяч до полумиллиона: сколько денег тратят кандидаты в тюменскую гордуму

Избирательная комиссия Тюменской области опубликовала финансовые отчеты кандидатов в депутаты Тюменской городской думы. И, если фонды кандидатов в губернаторы региона отстегивают миллионы на изготовление агитационных материалов, то у претендентов в городской парламент расходы гораздо скромнее, передает корреспондент Накануне.RU.

Минимальная сумма, поступившая в избирательный фонд кандидатов в гордуму, составляет 5 тыс. руб. Такими средствами располагают кандидаты от ЛДПР: Дмитрий Попченя, Тимур Темуркаев, Евгений Бакро, Олег Ларионов, Тагир Габитов, Михаил Плисс, Александр Пивторак, Марат Гарафутдинов, Николай Бакланов, Алексей Балин, Зумарева Ольга, Татьяна Новосельцева, Евгений Ковалев, Евгений Шульгин, Александр Яковенко, Максим Новиков, Денис Шевцов, Маряш Жакенова, Алексей Мельчаков.

Немного больше средств в избирательный фонд поступило у Антона Черкашина, Виктора Ремешевского и Дмитрия Шаламова. Все три кандидата идут в городскую думу от КПРФ. Стоимость их избирательной кампании составила 7 тыс. руб.

Также не превышают 10 тыс. руб. средства, поступившие в избирательный фонд двух кандидатов-самовыдвиженцев. Так, согласно данным финансового отчета, 7 тыс. руб. находится в избирательном фонде кандидата Юрия Безбородова. На 400 руб. больше сумма у самовыдвиженца Елены Барвикиной.

Больше всего средств поступило в избирательный фонд кандидата-самовыдвиженца Степана Киричука - 585 тыс. По 50 тыс. перечислили компании "Восход", "Партнер-строй", "Алькор", "Тобольскстрой механизация", "ЛСР Управляющая компания", "Бэк-сайд", "Вертикаль", "Сибинтел девеломен", "Геопроект", "Мостострой-11" и 100 тыс. - компания "ССС". При этом 50 тыс. кандидату пришлось вернуть физическому лицу - поскольку сумма пожертвования превысила сумму, которое может дать физическое лицо.

500 тыс. руб. стоит избирательная кампания "единоросса" Александра Григорьева. По 50 тыс. руб. кандидат получил от компаний "Альянс", "Евросервис", "Подряд", "Стройальянс", "Горлифт", "Горлифт-сервис", "Ком-быт сервис", "СВК-Тюмень", "Содос", УК "Юг". Аналогичной сумой распоряжается и другой "единоросс" - кандидат Антон Пискулин, немного меньше - у кандидата от "Единой России" - Елены Бойко - 450 тыс. руб. По 50 тыс. руб. на избирательную кампанию Бойко получила от организаций "Оцелот", "Агрокомплекс маяк", птицефабрика "Пышминская", "Центральное", "Дружба", "Ясень-Агро", агрофирма "КРиММ", "Заводоуковский маслозавод", "Согласие".

Кандидат от "Справедливой России" Владимир Гороховцев имеет в своем распоряжении 449 тыс. руб.

"Единороссу" Александру Гунбину перечислили 480 тыс. По 50 тыс. руб. поступило от предприятий "Нефтехимтранс", "ГСМ-ОПТ", "Норд-Ойл", "Прогресс-гарант", "Регион-розница", "Сибнефтехимтрейд", "Удача", "Промэнергомонтаж". 100 тыс. пришлось вернуть из-за ошибки в реквизитах - компании "Удаче" и "Сибнефтехимтрейд".

Остальные кандидаты располагают куда меньшим объемом средств. Что касается избирательный фондов самих политических партий, то здесь самой "богатой" партией оказалась ЛДПР - сумма средств, поступивших в фонд, составила 2 млн 589 тыс. руб. Счет "Единой России" составляет 1 млн руб., "Справедливой России" - 996,7 тыс. руб. Меньше всего денег в распоряжении КПРФ - сумма в избирательном фонде, согласно отчету, составила 125,9 тыс. руб.