Назначены арбитры на главный матч тура "Зенит" - "Спартак"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 6-го тура Российской Премьер-лиги, в том числе и на встречу между питерским "Зенитом" и московским "Спартаком". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Главным судьей будет Владимир Москалев из Воронежа, его ассистентами - Алексей Воронцов из Ярославля и Алексей Стипиди из Краснодара. Резервным арбитром назначен Алексей Сухой (Люберцы), инспектором матча - Александр Гвардис (Калининград).

Напомним, "Зенит" и "Спартак" сыграют в это воскресенье, 2 сентября, в Санкт-Петербурге. Игра станет центральной в 6-м туре РПЛ.

В настоящее время питерский клуб является лидером чемпионата. "Красно-белые" находятся на втором месте в таблице.