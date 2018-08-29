Модные тенденции нового школьного сезона

Несмотря на то, что у большинства из нас школьная форма ассоциируется с брючным костюм для мальчиков и консервативным платьем для девочек, сегодня детская одежда имеет оригинальные и модные фасоны. При этом, значительная часть экспертов уверены, что возвращение к школьной форме — одна из самых лучших современных тенденций.

"Сейчас каждое учебное заведение радеет за свой стиль, одежда воспитанников — это знак отличия, во всех дорогих и старых школах и университетах мира всегда была форма. Когда ее отменили в нашей стране, это не пошло на пользу детям, поскольку одежда одного типа дисциплинирует и дает возможность больше думать об учебе, а не о том, что надеть. К тому же сейчас очень много красивой детской одежды, не сковывающей движений, специально разрабатывается и деловая одежда для несовершеннолетних", — рассказывает дизайнер Наталья Соломеина.

По ее словам, определить требования к деловой детской одежде стало проще после того, как в России несколько лет назад ввели закон о школьной форме. У образовательного учреждения сегодня есть право устанавливать у себя дресс-код, то есть, школы вправе сами вводить требования к одежде учащихся, в том числе - к ее общему виду, цвету, фасону, знакам отличия и правилам ношения.

После этого школы и лицеи начали разработку собственного дизайна. В обсуждении принимают участие школьники и их родители. Причем формы разные. Конечно, за основу формы того или иного образовательного учреждения чаще всего берется классический женский и мужской костюмы, но детская мода сегодня чаще всего пересекается со взрослой — тенденции почти одни и те же. "Что касается школьной формы, то в данном случае комплектацию выбирает родительский комитет или школьный совет, — рассказывает Наталья Соломеина, — То есть они решают, будут ли это, к примеру, брюки и пиджак или брюки и безрукавка. Как правило, учитываются особенности возраста учащихся: то, что хорошо для подростка, не понравится первокласснику; модные тенденции — для современных детей это тоже важно — и климат той местности, где находится учебное заведение. К примеру, важно понимать, что на Урале гардероб девочки не может обойтись без брюк, ведь в 30-градусный мороз в колготках не походишь".

Эксперты подчеркивают, что для разных возрастов подходят разные типы одежды. "Не стоит заковывать первоклашек в латы классического костюма — им будет некомфортно в строгих пиджаках. Я наблюдала это на примере своего сына, который не хотел носить галстук-бабочку и с наслаждением его срывал после торжественных мероприятий, — рассказывает Наталья Соломеина, — Одежда для самых маленьких учеников должна быть функциональной, комфортной, дышащей". В начальной школе детям больше подойдут какие-нибудь удобные свитеры, жилетки, для девочек — юбки-шотландки и так далее.

Оказывается, оттенок школьной формы может повлиять на мировосприятие и настроение учеников. По словам стилистов, выбирая цветовую гамму одежды для образовательного учреждения, нужно помнить, к примеру, что темно-синие и темно-зеленые оттенки оказывают положительное воздействие на умственную деятельность школьника. "Все оттенки серого действуют на детей успокаивающе, а яркие цвета, такие например, как насыщенный синий и голубой, способны очень сильно раздражать глаза, поэтому такие наряды лучше всего комбинировать с другими оттенками", — советует консультант по имиджу Александра Дроздова.

К слову, если ребенок не приветствует ношение школьной формы, но это является обязательным условием учебного заведения, можно предложить дополнить образ яркими, но при этом уместными аксессуарами. Например, дети младших классов могут выбрать рюкзаки или обувь с принтами, девочки — ободки и другие украшения головы, шеи и рук.