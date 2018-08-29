В Тобольске подростки избили двух мужчин, пытавшихся разнять драку

В Тобольске пытавшиеся разнять драку двух подростков мужчины сами стали жертвами избиения, передает корреспондент Накануне.RU.

В сети появилось видео, два главных героя которого – подростки, собравшиеся выяснить отношения в драке. Они уже приступили к "бою", когда проходившие мимо мужчины и женщина решили их разнять. В ответ друзья дравшихся напали на свидетелей "разговора" и избили их.

В пресс-службе тюменского областного управления СКР Накануне.RU сообщили, что по факту случившегося началась доследственная проверка.