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"Уральские авиалинии" задерживают более пяти рейсов в Екатеринбург и обратно
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(2004) |

Сразу пять рейсов в Кольцово задерживает авиакомпания "Уральские авиалинии". По данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, самолёты опаздывают как из Екатеринбурга, так и в столицу Урала, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Рейс из Санкт-Петербурга в Екатеринбург был задержан на четыре часа. Пассажиры должны были вылететь в 04.40, но самолёт отправился лишь в 09.22 утра по местному времени. Также рейс Симферополь - Екатеринбурге задерживается на три часа. Вместо 13.35 авиасудно приземлиться в 16.10. Ещё два рейса из Симферополя и Сочи задерживают на час.

Рейс Екатеринбург - Симферополь задержан на три часа. Причина - подготовка рейса в вылету. Ожидается, что уральцы вылетят в 09.00 вместо 05.45.

Отметим, что известный российский актёр, режиссёр и юморист Ефим Шифрин пожаловался на "Уральские авиалинии". Претензии артиста заключаются, в частности, в неудобном интернет-сервисе.

Напомним, что губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву жаловались на работу авиакомпании. Глава региона обещал разобраться, но заявил, что "в целом уральцев поддерживает".

"Уральские авиалинии" неоднократно задерживали рейсы из екатеринбургского "Кольцово". При этом, задержки составляли и довольно продолжительное время. Похожая ситуация уже была, когда уральцы не могли вылететь из Таджикистана 19 часов. Кроме того, ряд пассажиров жаловался на состояние авиалайнеров.

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29.08.2018 08:23 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:23 Екб

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"Уральские авиалинии" задерживают более пяти рейсов в Екатеринбург и обратно
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