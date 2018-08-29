На Южном Урале МУП сбрасывал неочищенные стоки в реку Урал

В Верхнеуральске муниципальное унитарное предприятие "Благоустройство" уличили в сбросе недостаточно очищенных и обезвреженных сточных вод реку Урал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Был проведен анализ проб сточной воды МУПа, который показал превышения нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ по сульфатам в 1,23 раза, фенолу в 16 раз, меди и цинку в 10 раз, железу в 1,3 раза.

Кроме того, предприятие не платило за негативное воздействие на окружающую среду с 2017 года.

Прокуратура потребовала от МУПа устранить нарушения. В отношении юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях.