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"Устали от вони и куриного помета". Жители Среднеуральска вышли на митинг из-за местной птицефабрики
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митинг, Среднеуральская птицефабрика, плакат (2018) | Фото: facebook.com/Александр Шурыгин

В Среднеуральске прошел экологический митинг с призывом к властям и правоохранителям обратить внимание на нарушения природоохранного и экологического законодательства со стороны руководства птицефабрики "Среднеуральская". На протестную акцию местные жители вышли к дворцу культуры "Энергетик", передает корреспондент Накануне.RU
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Как сообщает в Facebook общественник Александр Шурыгин, на мероприятие пришли около 50 неравнодушных среднеуральцев, а также жителей соседнего города - Верхней Пышмы - недовольных дурнопахнующими отходами. По словам активиста, руководство птицефабрики так и не вышло к людям, чтобы объяснить свою позицию по данному инциденту.

Напомним, что ситуацию с отходами на птицефабрике местные жители начали обсуждать еще в марте, тогда в интернете появилось видео с целыми ящиками куриного помета. Сразу после бурного обсуждения этим делом занялась прокуратура.

Среднеуральцев больше всего волнует загрязнение воздуха, так как им приходится дышать вонью от куриных отходов. Александр Шурыгин также отмечает, что на экологию "птицефабрика и ее хозяева плюют уже не первый год".

митинг, Среднеуральская птицефабрика(2018)|Фото: facebook.com/Александр Шурыгин

Отметим, что это не первый конфликт вокруг Среднеуральской птицефабрики. В августе следственный комитет завел дело на ее частное охранное предприятие, так как сотрудники охраны незаконно задержали подростка на парковке, который распространял листовки с призывом сотрудников птицефабрики обратить внимание на свое руководство, игнорирующее необходимость очистных сооружений. Однако в компании ООО "Равис – птицефабрика Сосновская" (является учредителем птицефабрики "Среднеуральская") тогда заявили, что молодому парню никто не угрожал, а задержали его, поскольку сведения листовки содержали недостоверную информацию о предприятии.

Кроме того, летом 2018 года на предприятии выявили 14 нарушений законодательства, которые несут вред экологии. А до этого птицефабрика по требованию прокуратуры выплатила штраф в размере более 500 тыс.руб. за сброс отходов в болото Молебское без документов, которые дают на это право.

митинг, Среднеуральская птицефабрика, плакат(2018)|Фото: facebook.com/Александр Шурыгин

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29.08.2018 08:16 Мск | Александра Рогалина
10:16 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.03.2018 16:38 Мск
"Неделями стоят ящики с дохлыми курицами". Прокуратура проверит Среднеуральскую птицефабрику








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"Устали от вони и куриного помета". Жители Среднеуральска вышли на митинг из-за местной птицефабрики
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