"Идиотские реформы образования": депутат объяснил нападение банды подростков на прохожих

Вице-спикер ГД от "Единой России" Петр Толстой назвал нападение подростков на жителей Санкт-Петербурга "звеном цепи", начало которой было положено "идиотскими" реформами образования.

Напомним, 24 августа в Таврическом саду группа молодых людей избила двух местных жителей, по данному факту полиция возбудила дело о побоях. По данным местных СМИ, в результате инцидента пострадали 24-летний учитель гимназии и его друг.

В полиции отмечают, что подростки совершили нападение из хулиганских побуждений, избиение было жестоким.

Толстой на своей странице в Facebook написал, что это не просто хулиганская выходка "каких-то отморозков".

Политик отметил, что у школ отняли воспитательную функцию, что привело к "взращиванию несовершеннолетних царьков, считающих школу и педагогов сферой обслуживания". Как пишет депутат, школа не дает понимания о том, что такое "хорошо", а что такое "плохо", не учит выстраивать причинно-следственные связи, а "учит ставить галочки в нужные клеточки".

Эту пустоту, по словам Толстого, заняли такие субкультуры, как АУЕ (арестантский уклад един ). И еще несколько лет назад, пишет он, когда проблема АУЕ только зародилась в восточных регионах России, ей не уделили должного внимания.

"Но это проблемы не отдельных педагогов, это проблема самой системы образования и вопрос того, каким будет поколение тех, кому предстоит строить Россию будущего", - заключил Толстой.

Напомним, недавно на всю страну прогремело резонансное убийство 20-летнего инвалида в Березовском. Трое подростков, подозреваемых в преступлении, находятся под стражей, четвертый – под домашним арестом. Также на месте преступления была 13-летняя девочка, которая снимала убийство на камеру, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Местные жители планировали выйти на митинг сразу после убийства, но позже, после ареста обвиняемых, отказались от идеи.