Бывшего замглавы УМВД по Приморью судят за махинации с премиями

Следственный комитет завершил работу по уголовному делу теперь уже бывшего заместителя начальника УМВД России по Приморскому краю - начальника следственного управления Ильи Шамратова. Экс-силовика обвиняют в превышении полномочий и мошенничестве.

Как сообщало Накануне.RU, дело на замглавы УМВД по Приморью возбудили в феврале прошлого года. Тогда же он был задержан, а в его загородном коттедже прошли обыски.

Расследование показало, что с 2013 по 2017 годы Шамратов занимался незаконным сбором денежных средств, выплаченных в качестве разовой премии и дополнительной материальной помощи подчиненным ему сотрудникам следственного управления. Деньги он затем тратил на себя. В результате 27 потерпевшим был причинен ущерб на сумму свыше 12 млн руб. Как сообщили Накануне.RU в СКР, также Шамратов в 2014 году незаконно получил удостоверение ветерана боевых действий, которое использовал для получения выплат, установленных в отношении данной категории граждан, похитив таким способом более 80 тыс. руб.

В ведомстве отмечают, что Шамратов пытался переложить ответственность на подчиненных ему руководителей и обосновать свою незаконную деятельность благими намерениями. Однако следователям удалось собрать достаточные доказательства его вины. Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.