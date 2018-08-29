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Избирательная кампания Александра Моора подорожала до 52,7 миллионов
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моор александр викторович временно исполняющий обязанности губернатора тюменской области (2018) | Фото: Накануне.RU

Стоимость избирательной кампании врио губернатора Тюменской области Александра Моора возросла практически в два раза: теперь она составляет 52,7 млн руб., что в разы больше, чем у трех его конкурентов вместе взятых, передает корреспондент Накануне.RU.
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Такие выводы можно сделать из финансового отчета, опубликованного Избирательной комиссией Тюменской области.

По последним данным, счет кампании Моора с 28 млн пополнился до 52,7 млн руб. Из них, напомним, по 10 млн дали "Мостострой-11" и "Тюменский фонд поддержки регионального содействия и развития". По миллиону Моор получил от "Тюменьбургео", "Сиам Геотест", "Самотлорнефтепромхим", "Племзавод-Юбилейный", "Ермаковское предприятие по ремонту скважин", "Партнер". Всего потрачено уже около 51 млн 154 тыс. руб. В основном деньги тратятся на изготовление и распространение различных агитационных материалов и агитацию через телерадиовещание и печатные издания.

Кандидат от "Справедливой России" Владимир Пискайкин поднялся по стоимости избирательной кампании с третьего на второе место. Теперь стоимость его избирательной кампании составляет 1 млн 175 тыс. руб. При этом, если верить отчету, вся сумма уже израсходована. 225 тыс. было потрачено на агитацию в периодических изданиях, 116 тыс. - на изготовление различных агитационных материалов. Остальные средства ушли на "оплату других работ/услуг".

На третьем месте по сумме вложений в выборы кандидат в губернаторы от ЛДПР - Артем Зайцев. Стоимость его избирательной кампании увеличилась на 50 тыс. и составляет 1 млн 100 тыс. руб. Деньги уже потрачены, причем 1 млн 48 тыс. руб. ушли на изготовление агитационных материалов.

На последнем месте остался кандидат от КПРФ Иван Левченко. Сумма его актива также возросла, но незначительно. Теперь она составляет 366 тыс. руб. Всего потрачено 324 тыс., из них 109 тыс. - на изготовление агитации. Остальные траты в отчете не уточняются. Таким образом, три конкурента Моора суммарно имеют на счетах 2,6 млн руб.

Напомним, выборы губернатора Тюменской области пройдут пройдут 9 сентября.

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29.08.2018 08:50 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
10:50 Екб

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Избирательная кампания Александра Моора подорожала до 52,7 миллионов
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