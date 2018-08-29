"Белые каски" привезли отравляющие вещества на склад боевикам в Идлибе

Представители организации "Белые каски" доставили большой груз отравляющих веществ в сирийский город Саракиб, на склад, используемый боевиками "Ахрар Аш-Шам" (запрещена в РФ). Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков.

Информацию об этом предоставили несколько независимых источников из провинции Идлиб, передает РИА Новости.

Позже часть груза в пластиковых бочках без маркировки была перевезена в другой пункт базирования боевиков в южной части провинции Идлиб, рассказал представитель центра.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Сирии готовится провокация в виде химической атаки. По озвученным им данным, "химоружие" якобы будет использовано сирийскими правительственными силами против мирного населения провинции Идлиб.

При этом, по данным СМИ, США сообщили о планах нанести новый "более мощный" удар по Сирии из-за якобы готовности властей использовать химоружие при освобождении территорий, контролируемых террористами.

Напомним, на днях один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс объяснил, почему прямо со сцены назвал организацию "Белые каски" фейковой. Музыкант уверен, что организация создана не для помощи населению Сирии, а для пропагандистской борьбы против Башара Асада.

В интервью "Известиям" он напомнил об атаке, которая произошла в апреле в сирийском городе Дума. 7 апреля "Белые каски" распространили видеоролик, в котором обвинили правительственные войска Сирии в применении химоружия в городе. После этого коалиция США нанесла удары по правительственным войскам в САР.

В Москве назвали эти кадры постановочными и предъявили доказательства - 11-летний житель Думы Хасан Диаб рассказал, что участвовал в съемках за еду.