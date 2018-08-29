Уралец лишился иномарки за многочисленные долги по ЖКХ и налогам

На Среднем Урале судебные приставы арестовали иномарку за долги.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, житель Каменска-Уральского задолжал 541 тыс. руб. по налоговым и жилищно-коммунальным платежам, а также не заплатил кредитной организации. Судебными приставами были вынесены постановления об его ограничении в праве выезда из России и запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля, принадлежащего ему на праве собственности. Так как и после этого должник отказывался платить, был арестован его Chevrolet Epica.

Сейчас иномарка передана на оценку специализированной организации, после чего отправится на реализацию в Росимущество. Все деньги, полученные от продажи, будут перечислены взыскателям.

Напомним, недавно на Среднем Урале судебные приставы за долги арестовали автомобиль-рефрижератор.