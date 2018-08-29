Россия могут обязать платить за капремонт служебных домов

В правительстве России обсуждается вопрос о введении обязанности нанимателей служебного жилья компенсировать взносы за капремонт, которые уплачивают госорганы—собственники таких квартир.

Сейчас за содержание таких помещений (включая ремонт) платит госорган, выступающий собственником здания. По словам источника, знакомого с ходом обсуждения вопроса в правительстве, предлагается в случае передачи имущества нанимателю закрепить в договоре и перекладывание на него расходов по содержанию, включая оплату взносов на капремонт.

По данным Минстроя, на 1 июня объем заключенных контрактов на капремонт жилых домов составил 158,7 млрд руб. (на 10% больше, чем в тот же период 2017 года). Собираемость взносов в целом по стране составила 90,3% — к этому времени было собрано 68,1 млрд руб. Отметим, ранее к федеральным собственникам уже предъявлялись претензии по поводу уплаты взносов за капремонт. В частности, проблемы были у Минобороны, которое владеет самым крупным жилым фондом среди федеральных органов. При этом централизованной статистики по доле такого жилья в собственности госорганов в открытых данных нет. В Минэкономики переадресовали вопросы в Минфин и Росимущество, а в Минфине — также и в Минстрой. В Минстрое отрицают наличие такого поручения.

Как отмечает партнер коллегии адвокатов "Барщевский и партнеры" Анастасия Расторгуева, капитальный ремонт — бремя, которое несет собственник, а у служебного жилья собственником является государство или муниципалитет. Если такое жилье будет приватизировано, поясняет она, затраты по капремонту перейдут к новому собственнику — больше оснований для перекладывания бремени содержания имущества на жильцов нет.

Партнер коллегии адвокатов "Юков и партнеры" Марина Краснобаева также полагает логичным, чтобы взносы за капремонт уплачивал только собственник.

С ней соглашается специалист юридического отдела практики жилищного права и социальных отношений юридической службы "Амулекс" Вера Запорожец. По ее мнению, "идея предлагается с целью освободить органы, осуществляющие полномочия собственников служебных жилых помещений, от этих расходов", и это "абсолютно несправедливо" по отношению к нанимателям.

Исполнительный директор НП "ЖКХ-Контроль" Светлана Разворотнева напоминает, что взносы на капремонт уже включены и в плату по соцнайму, которая является чисто символической. По мнению эксперта, плата за наем должна быть такой, чтобы покрывать расходы на содержание помещения. При этом, отмечает она, для специалистов, проживающих в служебных помещениях, можно предусмотреть иные меры поддержки — например, субсидирование арендной платы, пишет газета "Коммерсант".