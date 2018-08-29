На севере Крыма произошёл выброс загрязняющих веществ

Производственный выброс, произошедший на севере Крыма, не угрожает здоровью населения, заявил глава республики Сергей Аксёнов.

По информации ИА "Крыминформ", выброс произошёл на этой неделе, его источником, по предварительным данным, является завод "Титан". После этого жители Армянска и Красноперекопска сообщили в соцсетях о появлении налёта неизвестного происхождения на металлических предметах.

Экспертами лабораторий нескольких ведомств были взяты пробы воздуха в районе промышленных предприятий на севере Крыма.

"Предварительные данные Роспотребнадзора — что данный выброс здоровью граждан не угрожает, — сообщил Аксёнов, отметив при этом, что "с точки зрения визуальных признаков", ситуация выходит за пределы возможного.

Глава республики добавил, что причины произошедшего будут установлены сегодня по окончании работы природоохранной прокуратуры совместно с Роспотребнадзором и МЧС.

"К вечеру выводы все сделают. Результаты работы комиссии будут опубликованы, причины будут понятны", — заключил Аксёнов.