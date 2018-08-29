Бразилия направила войска на границу с Венесуэлой

Бразильские военные направились в пограничный с Венесуэлой штат Рорайма для обеспечения порядка из-за наплыва мигрантов из этой страны.

Как сообщает РБК со ссылкой на телеканал Globo, такое распоряжение было отдано президентом Мишелом Темером, увидевшим в венесуэльской ситуации угрозу континентального масштаба.

"Проблема Венесуэлы уже не является внутренней политикой, это угроза гармонии всего континента", — передаёт издание его слова со ссылкой на агентство Reuters.

По словам министра обороны Бразилии Хоакина Сильвы, мобилизация войск будет продолжаться до 12 сентября и может быть продлена в случае необходимости. Он добавил, что вина за приток мигрантов из Венесуэлы, а также в целом за миграционный кризис во всех граничащих с ней странах, виновен президент страны Николас Мадуро.