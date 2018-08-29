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29.08.2018 05:40 Мск (07:40 Екб)
политика | За рубежом
Бразилия направила войска на границу с Венесуэлой
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Венесуэла, флаг, флаг Венесуэлы, Боливарианская республика Венесуэла (2017) | Фото: http://travelask.ru/

Бразильские военные направились в пограничный с Венесуэлой штат Рорайма для обеспечения порядка из-за наплыва мигрантов из этой страны.

Как сообщает РБК со ссылкой на телеканал Globo, такое распоряжение было отдано президентом Мишелом Темером, увидевшим в венесуэльской ситуации угрозу континентального масштаба.

"Проблема Венесуэлы уже не является внутренней политикой, это угроза гармонии всего континента", — передаёт издание его слова со ссылкой на агентство Reuters.

По словам министра обороны Бразилии Хоакина Сильвы, мобилизация войск будет продолжаться до 12 сентября и может быть продлена в случае необходимости. Он добавил, что вина за приток мигрантов из Венесуэлы, а также в целом за миграционный кризис во всех граничащих с ней странах, виновен президент страны Николас Мадуро.

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29.08.2018 05:40 Мск | информационная служба Накануне.RU
07:40 Екб

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Бразилия направила войска на границу с Венесуэлой
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