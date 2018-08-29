Археологи в Крыму нашли античную мраморную статую

На раскопках античного городища Мирмекий в Керчи обнаружена статуя, предположительно, эпохи эллинизма.

Как сообщает "РИА Новости", находка представляет собой мраморный мужкой торс в одежде.

По словам руководителя мировой экспедиции Государственного Эрмитажа Александра Бутягина, статуя найдена в слое разрушения усадьбы первых веков нашей эры, а её голова и ноги могли быть отделены ещё в древности.

"Эпоха эллинизма, предположительно", — отметил он, добавив, что это первая подобная находка на городище Мирмекий.