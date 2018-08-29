На территории "КурганПромМет" подорвался рабочий

Следователи выясняют обстоятельства инцидента, который произошел на предприятии "КурганПромМет".

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, 28 августа поступило сообщение о гибели рабочего. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Мужчина 1981 года рождения работал газорезчиком - с помощью газосварки он начал демонтировать цистерну, в которой предположительно находился ГСМ. В результате этого произошел взрыв. От полученных телесных повреждений рабочий скончался.

Следствию предстоит установить основные причины и все обстоятельства происшествия.