Армения ввела временный запрет на ввоз мясной продукции из России

В Армении введены временные ограничения на импорт мясных продуктов из ряда регионов РФ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Госслужбу безопасности пищевых продуктов закавказской страны, речь идёт об импорте свинины и продуктов с её содержанием, а также живой птицы, продуктов из неё и яиц.

По информации ведомства, решение принято на основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных, а также с учётом решения руководства Россельхознадзора о зонировании территорий в связи с эпизоотической обстановкой.