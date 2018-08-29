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Два уральских губернатора вошли в десятку национального рейтинга глав регионов
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чиновник портфель должность (2017) | Фото: Накануне.ru

Глава Тюменской области Александр Моор и Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхова попали в десятку национального рейтинга губернаторов за июль-августа.
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Как сообщили Накануне.RU в центре информационных коммуникаций "Рейтинг", они заняли в списке третье и шестое места соответственно.

Как сообщил заместитель генерального директора Института региональных проблем Михаил Бочаров, традиционно в губернаторских рейтингах СМИ и соцсетей первое и второе места занимают глава Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров. На третьем месте находится глава Татарстана Рустам Минниханов, "усилившийся" летом за счет качественного проведения игр Чемпионата мира по футболу в своём регионе. Лидерами по цитируемости в СМИ становятся преемники губернатора Тюменской области Владимира Якушева и руководителя ЯНАО Дмитрия Кобылкина Александр Моор и Дмитрий Артюхов. Это неплохой старт путинских назначенцев.

По словам члена Общественной палаты Тюменской области Андрея Шуклина, "если сравнивать фигуру Александра Моора в ипостасях врио руководителя региона и мэра Тюмени, то может показаться, что это два разных человека – настолько разнятся подходы к публичности. Моор в качестве мэра не был настолько открытым, и если его выступления ранее носили закрытый, кулуарный характер, то теперь жители области города и области видят его деятельность, слушают речи, знакомятся с планом действий в ходе просмотра теледебатов.

Апофеозом открытости Александра Моора стало появление официальной страницы в социальной сети "Вконтакте". Страничку пока ведут помощники, её уже успели атаковать интернет-тролли по причине открытости для комментариев, однако она является очень наглядным и информативным дневником деятельности врио губернатора Тюменской области.

Артюхов Моор инспекция(2018)|Фото: правительство.янао.рф

Также раскрываются и человеческие качества Александра Викторовича, что является очень важным элементом российского политического сознания. Считается, что руководитель должен быть добрым и обходительным лишь с простыми людьми, но добрая молва идет и от представителей тюменского чиновничества: подчиненные Моора очень хорошо о нём отзываются, признают его вежливость и тактичность. Очень чутко врио тюменского губернатора прислушивается к общественному мнению, и сам вступает в диалог с представителями различных общественных организаций, он непосредственно контактирует с лидерами гражданских инициатив. В частности, на момент написания этих строк мусульманская община региона отмечала священный праздник Курбан-байрам, во всех тюменских мечетях слышались слова поздравления Александра Моора, а лидеры тюменских мусульман пообещали ему безоговорочную поддержку", - сказа Бочаров.

Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов в июле и августе провёл серию встреч с руководителями федерального уровня Олегом Белозеровым (РЖД), Алексеем Миллером (Газпром), Леонидом Михельсоном (НОВАТЭК), Максимом Акимовым (зампред правительства), Дмитрием Медведевым (председатель правительства) и, конечно, президентом РФ Владимиром Путиным, - говорит Директор Арктического центра информационных проектов, член Российской ассоциации политических консультантов Кирилл Истомин.

"15 августа опубликовано распоряжение правительства РФ по реализации важнейшего инфраструктурного проекта Ямала Северный широтный ход, который Артюхов курировал, еще будучи заместителем губернатора. Всё это говорит о росте позиций врио губернатора Ямала на внешнем контуре, у федерального руководства. 19 августа Артюхов официально выдвинут президентом на пост губернатора и сомнений в его итоговом избрании немного. Старт Артюхова как фактического руководителя региона впечатляет – достигнут ряд важнейших федеральных решений, которые создают положительную экономическую конъюнктуру региона как минимум на 5 лет", - отметил Истомин.

Он считает, что на внутреннем контуре ситуация сложнее. "Но по первым сигналам Дмитрию Артюхову удается выстроить правильное позиционирование после ухода на повышение губернатора-тяжеловеса Дмитрия Кобылкина. Так, Артюхов реализует широкую программу объезда муниципальных образований, в том числе с коллегой — врио губернатора Тюменской области Александром Моором.

В двух скандалах на местном уровне, связанных с обвинением в превышении полномочий главой Тазовского района и задержанием за рулем в состоянии алкогольного опьянения главы города Губкинский, Артюхов показал жесткость. Как сообщают СМИ, оба подали в отставку после индивидуальных бесед с врио губернатора. Данные факты станут сигналом элитам и положительно восприняты населением. Таким образом по Дмитрию Артюхову в случае избрания губернатором ЯНАО 9 сентября в будущем прогноз положительный", - отметил Директор Арктического центра.

Результаты "Национального рейтинга" получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Как сообщил политолог, вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский, губернаторская повестка на четвертом президентском сроке Владимира Путина только начинает формироваться, и делать выводы ещё рано. "По большому счету пока нет и очевидных неформальных критериев оценки эффективности работы губернаторского корпуса, равно как и очевидного идеального образа действующего губернатора", - отметил он.

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29.08.2018 04:08 Мск | Денис Линов
06:08 Екб

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Два уральских губернатора вошли в десятку национального рейтинга глав регионов
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