СМИ: Степаненко передумала разводиться с Петросяном

Юмористка Елена Степаненко передумала разводиться со своим супругом Евгением Петросяном.

Как сообщил адвокат юмориста Сергей Жорин, Степаненко поменяла решение, потому что не заинтересована в разводе, и теперь намерена его затягивать, чтобы быть женой юмориста как можно дольше. Как считает правозащитник, в этом случае Петросян либо тоже передумает, либо согласится на требования Степаненко о разделе имущества.

При этом адвокат отметил, что если обычный бракоразводный процесс занял бы три-четыре месяца, то имущественный спор может длиться годами, сообщает "РЕН ТВ".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Степаненко добивается передачи ей большей части недвижимости, а также всех картин и антиквариата, которые находятся в занимаемой артисткой квартире. По словам юриста, для раздела имущества необходимо произвести его опись и оценку, однако этому препятствует супруга юмориста, которая не пускает в квартиру судебного пристава.