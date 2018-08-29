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Новости
29.08.2018 03:43 Мск (05:43 Екб)
общество | В России
СМИ: Степаненко передумала разводиться с Петросяном
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Елена Степаненко (2018) | Фото:instagram.com/petrosyanevgeny

Юмористка Елена Степаненко передумала разводиться со своим супругом Евгением Петросяном.
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Как сообщил адвокат юмориста Сергей Жорин, Степаненко поменяла решение, потому что не заинтересована в разводе, и теперь намерена его затягивать, чтобы быть женой юмориста как можно дольше. Как считает правозащитник, в этом случае Петросян либо тоже передумает, либо согласится на требования Степаненко о разделе имущества.

При этом адвокат отметил, что если обычный бракоразводный процесс занял бы три-четыре месяца, то имущественный спор может длиться годами, сообщает "РЕН ТВ".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Степаненко добивается передачи ей большей части недвижимости, а также всех картин и антиквариата, которые находятся в занимаемой артисткой квартире. По словам юриста, для раздела имущества необходимо произвести его опись и оценку, однако этому препятствует супруга юмориста, которая не пускает в квартиру судебного пристава.

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29.08.2018 03:43 Мск | Денис Линов
05:43 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.08.2018 01:09 Мск
Адвокат: Степаненко не пускает Петросяна в его квартиру

Ранее 10.08.2018 05:15 Мск
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Ранее 09.08.2018 03:46 Мск
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Ранее 08.08.2018 15:35 Мск
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Ранее 07.08.2018 20:32 Мск
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Ранее 07.08.2018 02:18 Мск
СМИ: Степаненко желает получить картины Петросяна

Ранее 06.08.2018 12:11 Мск
Суд закрыл от СМИ процесс по разделу имущества Петросяна и Степаненко

Ранее 03.08.2018 10:49 Мск
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СМИ: Степаненко передумала разводиться с Петросяном
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