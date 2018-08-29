Bank of America спрогнозировал падение рубля

Bank of America Merrill Lynch снизил прогноз по рублю на третий и четвертый кварталы текущего года с 60 до 65 руб. за доллар.

Об этом говорится в обзоре экономиста учреждения Владимира Осаковского. По его мнению, причиной ограничения потенциала укрепления "россиянина" является отложенный спрос на валюту со стороны Центробанка и Минфина, а также геополитическое давление перед промежуточными выборами в США, которые намечены на начало ноября. Поэтому рублю не помогут даже высокие цены на нефть.

Дополнительное давление на нацвалюту может оказать сокращение вложений нерезидентов в ОФЗ.

По данным банка, пауза в валютных интервенциях Минфина лишь незначительно поддержит рубль до конца третьего квартала, а в случае ее продления поможет убрать с рынка часть рублевой ликвидности. Экономист считает, что власти постараются побыстрее выйти на нормальные темпы валютных интервенций – ЦБ может возобновить их, как и планировалось, с начала октября, сообщает РБК.