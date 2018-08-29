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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
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от издателя  |  комментариев: 1


Михаил Делягин: Между дебилами и специалистами лучше выбирать специалистов Очередные заявления из Правительства и околоправительственных кругов снова показали, насколько загадочен и непредсказуем окружающий мир. Глава Минфина Антон Силуанов рассказал о том, что курс рубля предсказать невозможно. Но главный экономист ВЭБа Андрей Клепач (бывший замглавы МЭР) взял да предсказал, но запутал еще больше.
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экспертное мнение ;
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Новости
29.08.2018 02:30 Мск (04:30 Екб)
экономика | В России
Стала известна стоимость новой Lada Granta
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Lada Granta CNG (2018) | Фото: elitegas.ru

Стало известно, когда поступит в продажу обновленный седан Lada Granta.
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Как сообщил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу компании Ян Птачек, это произойдет 1 сентября текущего года. Цена на автомобиль будет начинаться от 419,9 тыс. руб.

Модельная линейка обновленной Granta состоит из седана, лифтбэка, хэтчбека и универсала. Стоимость автомобиля в кузове хэтчбек и лифтбэк будет стартовать от 437 тыс. руб., в кузове универсал — от 447 тыс. руб. При этом машина доступна в восьми цветах, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, LADA Granta вошла в список самых продаваемых в России автомобилей и заняла третью позицию по данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

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29.08.2018 02:30 Мск | Денис Линов
04:30 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.08.2018 03:31 Мск
Оглашен список самых продаваемых в России автомобилей








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Стала известна стоимость новой Lada Granta
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