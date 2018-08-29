Стала известна стоимость новой Lada Granta

Стало известно, когда поступит в продажу обновленный седан Lada Granta.

Как сообщил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу компании Ян Птачек, это произойдет 1 сентября текущего года. Цена на автомобиль будет начинаться от 419,9 тыс. руб.

Модельная линейка обновленной Granta состоит из седана, лифтбэка, хэтчбека и универсала. Стоимость автомобиля в кузове хэтчбек и лифтбэк будет стартовать от 437 тыс. руб., в кузове универсал — от 447 тыс. руб. При этом машина доступна в восьми цветах, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, LADA Granta вошла в список самых продаваемых в России автомобилей и заняла третью позицию по данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.