Опубликована фотография Медведева после его "исчезновения"

Дмитрий Медведев впервые после травмы провел рабочую встречу.

Как сообщается на сайте правительства, премьер-министр переговорил с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.

Глава российского кабмина поинтересовался у Никитина о ходе подготовки региона к новому учебному году.

На прошлой неделе СМИ сообщили о том, что Медведев "пропал" и не появлялся на публике девять дней, тогда как было "много важных мероприятий", запланированных в графике премьер-министра. Позже в пресс-службе кабмина отсутствие премьера объяснили его спортивной травмой, которая не позволила главе правительства проводить публичные мероприятия.

В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин находится в постоянном контакте с премьер-министром Дмитрием Медведевым