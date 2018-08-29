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Новости
29.08.2018 01:04 Мск (03:04 Екб)
политика | В России
Володин сообщил, откуда у его матери 400-метровая квартира
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(2018) | Фото: Госдума РФ

Политик Алексей Навальный отреагировал в своем блоге на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что средства на покупку квартиры имеются у его матери в результате продажи акций.
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Ранее Володин заявил, что его мать Лидия Барабанова приобрела квартиру в ЖК "Белый Лебедь" на собственные средства. Спикер отметил, что деньги она получила после продажи акций еще в 2007 году.

По данным источника из окружения Володина, в 2007 году, решив продолжать политическую карьеру, он продал все активы, от продажи ценных бумаг Володин получил более 500 млн руб. Трудности с подсчетом Володин объяснил тем, что оценка производилась в долларах по курсу 2007 года. Однако эти деньги спикер получил уже в рублях в течение двух лет после продажи.

По данным Навального, Володин оценил выручку от продажи пакета акций в $200 млн, однако год назад СМИ говорили о других цифрах. "Называлась сумма сделки 592,4 млн руб.. Это по старому курсу — $24,1 млн. То есть в 4 раза меньше, чем сегодня Володин утверждает", — написал оппозиционер.

Вопросы по поводу дорогостоящей недвижимости Барабановоц стали появляться после очередной публикации Навального, который указал, что 82-летняя мать Володина приобрела 400-метровую квартиру стоимостью 230 млн руб., сообщает Газета.ru.

Другие новости по темам: Госдума, Вячеслав Володин, Алексей Навальный, квартира
29.08.2018 01:04 Мск | Денис Линов
03:04 Екб

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Володин сообщил, откуда у его матери 400-метровая квартира
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