Натовский самолет нарушил воздушные коридоры гражданских лайнеров вблизи побережья Хабаровского края

Неопознанный самолет, предположительно, воздушное судно NATO, без предупреждения нарушал воздушные коридоры гражданских лайнеров на Дальнем Востоке.
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По этой причине два китайских гражданских авиалайнера вынуждены были экстренно снизиться, чтобы исключить угрозу столкновения. Воздушные трассы гражданской авиации на высоте около 10 тыс. м над Японским морем вблизи побережья Хабаровского края неоднократно нарушил, предположительно, неопознанный самолет-разведчик.
Это угрожало полетам гражданских судов над Японским морем. Два экипажа лайнеров авиакомпании China Southern Airlines, направлявшихся в Японию вынуждены были по согласованию с диспетчерами изменить эшелоны полета, сообщил источник "Интерфакса".