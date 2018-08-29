Натовский самолет нарушил воздушные коридоры гражданских лайнеров вблизи побережья Хабаровского края

Неопознанный самолет, предположительно, воздушное судно NATO, без предупреждения нарушал воздушные коридоры гражданских лайнеров на Дальнем Востоке.

По этой причине два китайских гражданских авиалайнера вынуждены были экстренно снизиться, чтобы исключить угрозу столкновения. Воздушные трассы гражданской авиации на высоте около 10 тыс. м над Японским морем вблизи побережья Хабаровского края неоднократно нарушил, предположительно, неопознанный самолет-разведчик.

Это угрожало полетам гражданских судов над Японским морем. Два экипажа лайнеров авиакомпании China Southern Airlines, направлявшихся в Японию вынуждены были по согласованию с диспетчерами изменить эшелоны полета, сообщил источник "Интерфакса".