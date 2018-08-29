В интернете появились фото напавшего на воинский эшелон в Забайкалье

В соцсетях появились фото криминального авторитета по прозвищу Жданчик.

Он был среди тех, кто совершил нападение на воинский эшелон в Забайкалье. Снимки размещены в паблике "Инцидент | Иркутск" в социальной сети "ВКонтакте"

По предварительным данным, напавшие на железнодорожной станции Петровский завод были связаны с криминальным миром. В этот день криминальный авторитет Жданчик вместе с друзьями праздновал свой День рождения в кафе у вокзала, во время которого компания устроила конфликт с военными - праздновавшие попытались прорваться к эшелону. В ответ на это часовой открыл огонь. В результате стрельбы погиб именинник, еще один человек получил ранение, сообщает Lenta.ru.

Напомним, воинский эшелон следовал на полигон "Цугол" для участия в учениях. Около 10 человек в первом часу ночи стали забрасывать часовых эшелона камнями. Несмотря на предупреждения военнослужащих нападавшие продолжили свои противоправные действия.